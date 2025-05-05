Развитие Большого Евразийского партнерства обсудят в рамках ПМЭФ-2025

«Сегодня Большое Евразийское партнерство — это не просто расширение торговых и логистических потоков. Это возможность для наших стран объединить усилия по ряду отраслей и направлений развития в стремительно меняющемся мире. <…> Наша задача — создавать условия, в которых общие усилия всех участников могут воплощаться в конкретные инициативы и проекты», — указал он.

Кобяков отметил, что Большое Евразийское партнерство остается одним из приоритетных направлений международной деятельности России, поэтому в условиях санкционного давления странам-участникам необходимо обезопасить себя от рисков и сблизить возможности рынков, чтобы, несмотря ни на что, гарантировать устойчивый рост.

В этом году Петербургский международный экономический форум состоится с 18 по 21 июня. Участие в ПМЭФ подтвердил и президент Владимир Путин.

Главной темой обозначены «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». По словам организаторов делового мероприятия, оно станет доступнее для малого и среднего бизнеса, а предприниматели получат новые возможности для международной кооперации и внедрения инноваций.