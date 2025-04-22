Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на экономический форум, который состоится в июне. Об этом сообщил замглавы МИД Александр Панкин на совместном брифинге с представителями фонда «Росконгресс».

«С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, будет так и на этот раз», — заявил он.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организаторы форума анонсировали, что он станет доступнее для малого и среднего бизнеса, а предприниматели получат новые возможности для международной кооперации и внедрения инноваций.

В прошлом году мероприятие посетили 21 800 участников из 139 стран мира. Только по открытым данным, на нем заключили 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей.

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