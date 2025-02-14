ПМЭФ-2025 стал доступнее для малого и среднего бизнеса

Петербургский международный экономический форум в 2025 году станет еще доступнее для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей откроют новые возможности международной кооперации и внедрения инноваций, сообщила пресс-служба ПМЭФ.

В 2025 году форум готов предоставить предпринимателям конкретные инструменты для развития. Кроме того, их волнуют новые законодательные инициативы, включая туристический налог и сбор за рекламу в интернете.

В ходе Дня международной кооперации МСП бизнесменам предложат конкретные инструменты и механизмы поддержки для дальнейшего устойчивого роста.

В этом году представители малого и среднего бизнеса смогут участвовать в Российском форуме малого и среднего предпринимательства, также для них будут работать тематические площадки «ВиноГрад», «Росконгресс Урбан Хаб», «Здоровое общество» и «Территория российского дизайна» и другие.

«Именно МСП сегодня — самый адаптивный сегмент нашей экономики, способный не только формировать внутренний спрос, но и заполнять те ниши, которые не могут быстро или вообще не способны занять представители крупного бизнеса. Таким образом, МСП делает очень важный вклад в то, что называется экономика преодоления», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, участвуя в Дне международной кооперации МСП, предприниматели смогут наладить деловые связи через биржу контактов и сервисы нетворкинга. Также для них предоставят интерактивную платформу «Кооперация МСП» для сотрудничества с крупными компаниями и государственными структурами.

Стоимость участия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых составит 25 тысяч рублей с учетом НДС. Для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрели пакет стоимостью 66 тысяч рублей, включающий доступ ко всем ключевым сессиям и деловым площадкам ПМЭФ.