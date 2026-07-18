Разрушение экономики. Лишний вес лишил Британию сотен тысяч работников

Telegraph: более 600 тысяч британцев не работали из-за ожирения

Более 600 тысяч жителей Великобритании не смогли работать из-за ожирения, что усилило экономические потери страны. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.

Исследователи изучили данные биомедицинской базы UK Biobank, выяснив, что около 4% жителей страны не работали исключительно из-за лишнего веса. Всего, по официальной статистике, ожирением страдали примерно 15 миллионов британцев.

Уровень безработицы по этой причине оказался выше среди мужчин. Кроме того, люди с ожирением в два раза чаще брали больничные по сравнению с работниками с нормальным весом.

Исследователи предупредили, что рост числа граждан с лишним весом может привести к дополнительным потерям для экономики. Британский кабмин объявил о запуске программ, которые должны помочь безработным снизить вес и вернуться к труду.

Тем временем россияне получили возможность хирургического лечения ожирения по программе ОМС.