«Разочарован». Трамп заявил о проваленной НАТО проверке

Трамп: операция в Иране стала проверкой НАТО на поддержку США

Члены НАТО не поддержали США в конфликте с Ираном. Американский президент Дональд Трамп заявил на заседании кабмина, что припомнит это союзникам. Его выступление опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Вот почему я так разочарован в НАТО. Потому что это было испытание для НАТО. <…> Они не хотели вмешиваться», — сказал он.

Трамп рассказал, как просил союзников помочь отправкой военных кораблей вновь открыть Ормузский пролив — важнейший морской путь для поставок энергоносителей, но получил отказ.

Он предупредил, что запомнит произошедшее, и нежелание помочь дорого обойдется западным странам.

Последствия операции США в Иране ранее оценил глава Shell Ваэль Саван. Топливный кризис из-за блокировки Ормузского пролива сначала ударил по Азии, а теперь перекинулся на Европу.