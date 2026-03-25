Европе предрекли топливный кризис

Глава Shell: Европе может грозить дефицит топлива из-за Ближнего Востока
Европа в ближайшее время может столкнуться с нехваткой топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, предупредил глава Shell Ваэль Саван. Об этом сообщила газета The Guardian.
По его словам, кризис уже ударил по поставкам авиационного топлива, цена на которое с начала конфликта выросла вдвое. Затем под давлением могут оказаться дизельное топливо и бензин.
«Южная Азия первая почувствовала на себе всю тяжесть ситуации. Затем это перешло на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а затем, по мере приближения апреля, все больше и больше на Европу», — сказал Саван.
Журналисты уточнили, что цены на топливо во многих странах выросли из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Через этот маршрут на мировой рынок шли нефть и сжиженный газ из стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. После этого Тегеран начал ответные атаки по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.