Европе предрекли топливный кризис

Европа в ближайшее время может столкнуться с нехваткой топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, предупредил глава Shell Ваэль Саван. Об этом сообщила газета The Guardian .

По его словам, кризис уже ударил по поставкам авиационного топлива, цена на которое с начала конфликта выросла вдвое. Затем под давлением могут оказаться дизельное топливо и бензин.

«Южная Азия первая почувствовала на себе всю тяжесть ситуации. Затем это перешло на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а затем, по мере приближения апреля, все больше и больше на Европу», — сказал Саван.

Журналисты уточнили, что цены на топливо во многих странах выросли из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Через этот маршрут на мировой рынок шли нефть и сжиженный газ из стран Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. После этого Тегеран начал ответные атаки по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.