Bloomberg: Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

За безопасный проход через акваторию Ормузского пролива Иран начал взаимать плату с некоторых коммерческих судов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, сумма платежа может достигать двух миллионов долларов за рейс.

Платежи носят неформальный характер и взимаются в индивидуальном порядке — речь идет о «транзитном сборе», который официально не оформили, утверждает агентство.

Некоторые суда согласились выплаты, но механизм их проведения, включая используемую валюту, остается неизвестным. Источники Bloomberg отметили, что подобная практика не является системной, однако для участников рынка добавляет неопределенности.

Кроме того, журналисты выяснили, что Иран в рамках международных договоренностей якобы собирается сделать такие сборы регулярными.

Ранее в Иране заявили, что суда могут проходить через Ормузский пролив по предварительному согласованию.