«Разменяет Украину». В Верховной раде предупредили о последствиях избрания Трампа

Став президентом США, Дональд Трамп отвернется от Украины. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко предупредил, что его победа на ноябрьских выборах выгодна Израилю. Он заявил об этом на YouTube-канале политолога Вадима Карасева.

Он допустил, что противостояние Ирана и Израиля может перерасти в глобальное и изменить геополитическую стратегию в мире, особенно в США. Шевченко выразил уверенность, что Штаты не смогут вести одновременно два конфликта, и Белому дому придется расставить приоритеты.

По мнению депутата, обострение напряженности на Ближнем Востоке сыграет на руку Трампу, стороннику поддержки Израиля и противнику военной помощи Украине. Шевченко допустил, что израильское правительство специально пошло на эскалацию, чтобы обеспечить ему победу на президентских выборах, а себе в будущем — безграничную поддержку.

«Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все», — сказал политик.

Соперница Трампа, вице-президент Камала Харрис тоже предупредила о проблемах для Украины в случае его победы. Она сказала, что мирный план республиканца заключается в капитуляции этой страны.