Харрис раскрыла основной принцип мирного плана Трампа по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы намерен склонить Украину к капитуляции. Его соперница Камала Харрис сообщила об этом в интервью CBS News .

«Он говорит: „О, он может положить этому конец в первый же день “. Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции», — предупредила она.

В случае победы на выборах Харрис отказалась один на один встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить завершение конфликта. По ее мнению, Украина непременно должна иметь право голоса.

На вопрос о том, поддержит ли Белый дом вступление Украины в НАТО, Харрис ответила уклончиво. Она сказала, что озаботится этой проблемой, «если и когда это произойдет». Пока, по словам кандидата от Демпартии, американское правительство продолжит помогать стране обороняться.

Трамп неоднократно во время своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт за сутки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не способен сделать это.