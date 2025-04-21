Разъяренный бык пробил забор во время забега в Испании и напал на толпу

В испанском городе Аркос-де-ла-Фронтера бык весом полтонны во время праздничного забега напал на людей. Кадры с места происшествия распространились в соцсетях.

Разъяренное животное проломило ограждение и набросилось на зрителей. На видео видно, как быка выпустили из клетки, он сразу пошел к забору, проломил его и ворвался в толпу.

Люди в ужасе разбежались. По предварительным данным, у пострадавших переломы и множественные ушибы.

Ранее в Иране погибли 19 человек во время Чахаршанбе-Сури — древнего праздника огня перед Новым годом в стране, который наступает 21 марта. Причиной их смерти стало неосторожное обращение с огнем.

Также во время мероприятий пострадали 5568 иранцев, 338 из них пришлось ампутировать конечности, 1557 получили травмы глаз, 1531 госпитализировали с ожогами разной степени. Как отметили в иранской службе скорой помощи, большая часть пострадавших — из Тегерана.