Почти 20 человек погибли и более 5 тысяч пострадали в Иране во время праздника огня

Число погибших в Иране во время праздника огня увеличилось до 19

Во время празднования «Чахаршанбе-Сури» в Иране погибли 19 человек и 5568 пострадали. Об этом сообщило издание Haqqin.az .

«Также вчера погибли 13 человек, тем самым увеличив общее число до 19», — процитировал портал заявление представителя иранской службы скорой помощи Бабока Йектапараста.

По его словам, 338 пострадавшим потребовалось ампутировать конечности, 1 557 травмировали глаза, 1 531 поступили в больницы с ожогами разной степени. Причиной травм стало ненадлежащее использование пиротехники.

В иранской службе скорой помощи отметили, что большая часть пострадавших из Тегерана — 1 049 госпитализированных, на втором месте Восточный Азербайджан — 866 пациента, на третьем Западный Азербайджан — 620.

Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня перед Новым годом в Иране — Ноуруза (наступает 21 марта). Во время гуляний иранцы разводят костры и прыгают через них.

В прошлом году более 3000 иранцев пострадали во время праздника огня. Еще 14 погибли.