Axios: Трамп был впечатлен атакой Украины на аэродромы РФ

Президент США Дональд Трамп в ходе частных бесед оценил удары ВСУ по российским аэродромам как «мощные и крутые». Об этом сообщили осведомленные источники Axios .

«Трамп считает, что неожиданная атака беспилотников в минувшие выходные была „сильной“ и „крутой“», — заявил собеседник издания.

Один из подчиненных президента США тоже дал высокую оценку действиям украинских боевиков, сравнив Украину с чихуахуа.

«С международной точки зрения, чихуахуа нанес реальный ущерб гораздо более крупной собаке», — сказал приближенный к Трампу чиновник.

При этом, по мнению американского лидера, украинская атака осложнит выполнение его миссии по урегулированию кризиса.

Украинские FPV-дроны 1 июня атаковали аэродромы сразу в пяти российских регионах. Вражеская сторона утверждала, что уничтожила десятки самолетов, но заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг эту информацию. Он заявил, что отечественные судна не уничтожили, а повредили.