Raytheon нарастит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

К 2028 году американская военная компания Raytheon нарастит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом пресс-секретарь компании сообщил изданию Euractiv .

«(Raytheon — прим. ред.) увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% в период между настоящим временем и 2028 годом, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос», — написали авторы публикации.

Компания уже выделила почти миллиард долларов на закупку ключевых материалов у поставщиков и увеличение производственных мощностей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США и НАТО ищут новые пути поставок оружия для ВСУ. Украина надеется на помощь не только в виде вооружений, но и на финансовую поддержку от стран альянса.

Журналисты предположили, что поставки оружия Украине планируют осуществлять партиями по 500 миллионов долларов каждая. Аналитики «Военной хроники» в свою очередь сообщили, что Россия изменит тактику ударов по Украине после поставок комплексов Patriot.