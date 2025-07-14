Россия изменит тактику ударов по Украине после поставок комплексов Patriot

«Военная хроника»: «Кинжалы» и «Искандеры» сожгут комплексы Patriot на Украине

Украина нарастит свою оборону после получения обещанных президентом США Дональдом Трампом 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot. О последствиях и решениях, на которые могут пойти российские военные, написали аналитики «Военной хроники» .

Авторы напомнили, что сейчас на балансе киевского режима находится пять-шесть батарей противовоздушных систем, полученных от американцев и европейцев. Трехкратное наращивание закроет критические дыры в воздушной обороне, а также защитит тыловые логистические узлы и приграничные аэродромы.

Это станет сдерживающим фактором для российской авиации, которая сейчас ударами совместно с артиллерией открывает для пехоты возможность для продвижения. Поэтому Patriot станут фактором сдерживания и отсрочат неизбежный конец киевского режима.

Российским военным придется выработать новую тактику использования истребителей или принять меры по уничтожению новых украинских систем обороны

«Это означает еще больший упор на гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ и оперативно-тактические комплексы „Искандер“», — указано в материале аналитиков.

Авторы отметили, что своим решением о возобновлении поставок вооружений ВСУ американцы предприняли попытку сдержать наступление российских войск, чтобы сохранить остатки украинской государственности.

С заявлением о поставках на Украину батарей систем противовоздушной обороны Patriot президент США Дональд Трамп выступил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Американский лидер пояснил, что поставку оплатят европейские члены Североатлантического альянса, а США продолжат производство и продажу необходимого вооружения.