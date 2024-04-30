Мир 30 апреля 2024, 11:24 «Расслоения сознания у белодомовских стратегов». Захарова — об абсурдности заявлений США Захарова указала на абсурдность заявлений Белого дома из-за вседозволенности Unsplash

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Чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений в США. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что расследование Международного уголовного суда в отношений действий Израиля в секторе Газа и арест высокопоставленных лиц выходит за пределы юрисдикции суда.

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«Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов», — написала Захарова.

Она напомнила о том, что США буквально стимулировали выдачу ордеров суда в отношении российского руководства. Кроме того, судьи МУС находится под американскими санкциями, а сами Штаты не признают легитимность структуры для себя.

«Изгибы исключительности», — иронично отметила она.

Ранее власти Израиля обеспокоились из-за возможного ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ему и другим вы сопоставленным лицам могут предъявить обвинения в препятствовании доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и чрезмерно жестком ответе на нападения, совершенные 7 октября ХАМАС.

Ранее международная группа юристов уже обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить направлять помощь израильским властям. Объединение правозащитников из разных стран сообщило, что действия Израиля в палестинском анклаве не соответствуют американским законам и международному гуманитарному праву.