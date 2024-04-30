Юристы призвали Байдена прекратить помогать Израилю | 360°

Мир 30 апреля 2024, 08:14 Юристы призвали Байдена прекратить помогать Израилю Politico: более 90 юристов попросили Байдена остановить помощь Израилю Israel Defense Forces/XinHua / Global Look Press

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Международная группа юристов обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить направлять помощь израильским властям, так как ЦАХАЛ продолжает обстреливать сектор Газа. Об этом сообщила газета Politico.

Объединение правозащитников из США и других стран заявило, что действия Израиля в палестинском анклаве не соответствуют американским законам и международному гуманитарному праву. По мнению юристов, израильское руководство могло нарушить и Женевские конвенции, запрещающие «непропорциональные атаки по гражданскому населению».

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Группа специалистов призвала минюст США изучить ситуацию в секторе Газа и расследовать потенциальные военные преступления, которые могли совершить военные на службе в израильской армии. Под обращением подписи поставили порядка 90 юристов, в том числе правозащитники из Госдепа, Еврокомиссии и американских министерства внутренней безопасности, минюста, минэнерго.

Ранее газета The New York Times предположила, что Международный уголовный суд может выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По мнению израильских чиновников, обвинения могут выдвинуть из-за ситуации в секторе Газа.