Расследование из-за масштабной утечки данных в результате кибератаки начали в Финляндии | 360°

Мир 18 мая 2024, 02:14 Расследование из-за масштабной утечки данных в результате кибератаки начали в Финляндии Дело о масштабной утечке данных начали расследовать в Финляндии Unsplash

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Хакеры взломали информационные системы Хельсинки, правоохранительные органы начали расследование происшествия. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

В результате совершенной 30 апреля кибератаки произошла масштабная утечка данных. В рассмотрении дела задействовали сотрудников Центральной криминальной полиции и Департамента полиции Хельсинки.

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«Городская администрация Хельсинки подала заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании. Кибератаке подвергли систему начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Злоумышленники раскрыли их имена и банковские реквизиты.