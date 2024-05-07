Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании | 360°

Мир 07 мая 2024, 02:06 Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании Freepik

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Хакеры взломали сервера Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с Министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», — указали в сообщении.

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Кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры раскрыли их имена и банковские реквизиты. По данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай.

Ранее стало известно о взломе эфира украинского телеканала «Прямой». Хакеры запустили на бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках.

До этого хакеры обнародовали в сети личную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования Украины, участвовавших в массовой мобилизации в стране.