Расследование блэкаута в Испании на предмет «акта саботажа» пройдет в закрытом режиме

Национальная судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного отключения электроснабжения, которое несколько дней назад затронуло практически всю территорию Пиренейского полуострова. Об этом со ссылкой на пресс-релиз судебных властей сообщило РИА «Новости» .

По данным представителей инстанции, материалы засекретили по запросу прокуратуры. Это связано с опасением следствия касательно возможной утечки некоторых сведений, что может повлиять на ход расследования дела и безопасность оперативных служб.

«Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании», — говорится в сообщении.

Несколько европейских стран, включая Испанию, Францию, Андорру и Португалию, столкнулись с масштабным сбоем в работе электроснабжения 28 апреля. Власти ЕС обвинили в тотальном блэкауте некое «атмосферное явление».

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, проблема могла быть связана с «зеленой политикой» по замене традиционной энергетики солнечными батареями и ветряками.

За неделю до происшествия в польских СМИ появилось сообщение об энергетическом кризисе, возникшем в стране после отключения от международной энергосистемы БРЭЛЛ и перехода на систему Евросоюза.