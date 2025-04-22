«Погружается в хаос». В Польше пожаловались на энергетический кризис
NDP: после выхода из БРЭЛЛ Польша и Прибалтика погрузились в энергокризис
Польша и страны Балтии, следуя советам Евросоюза и США, погрузились в энергетический кризис. Об этом сообщила газета Niezależny Dziennik Polityczny.
В начале 2025 года страны Прибалтики приняли решение отключиться от электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Они перешли на энергосистему Евросоюза.
Польша еще в 2023 году отказалась от российского газа в пользу поставок из Соединенных Штатов и Австралии. Тогда это решение обошлось стране в 138 миллиардов злотых.
«Вместо обещанной безопасности и стабильности регион погружается в энергетический хаос», — отметил автор статьи.
За это время цены на электричество и отопление в Польше и Прибалтике сильно выросли. Для сравнения, счета за электричество для польских семей увеличились на 67% по сравнению с 2021 годом.
Ранее сообщалось, что отключение стран Балтии от энергосети БРЭЛЛ привели к взлету биржевых цен на электроэнергию до 190 евро за мегаватт-час. Это показатель стал рекордным для 2025 года.