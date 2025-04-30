Эксперт Гривач: энергосистема Европы становится все более разбалансированной
Несколько европейских стран, включая Испанию и Португалию, столкнулись с масштабным блэкаутом 28 апреля. Свет отсутствовал несколько часов. В беседе с сайтом «Взгляд» ситуацию прокомментировал эксперт в области энергетики Алексей Гривач.
Специалист усомнился в объяснении португальских операторов, утверждающих, что причиной отключения электричества стало «редкое атмосферное явление». По его словам, подобных происшествий можно было избежать, если бы в энергосистемах имелись соответствующие резервы.
«Европейская энергосистема с каждым годом становится все более разбалансированной и чувствительной к погодным явлениям», — заявил эксперт.
Как пояснил Гривач, европейские политики увлеклись «зеленой» повесткой, забыв о базовых мерах безопасности.