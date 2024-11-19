Расправившийся с семьей мужчина сломал стену и сбежал с допроса

Daily Mail: признавшийся в убийстве американец сломал стену и сбежал с допроса

Житель США Адлай Местре на допросе признался в убийстве своих родителей и сестры, но на некоторое время сумел скрыться от полиции. Он сломал стену ногой и сбежал на волю, сообщил Daily Mail .

Психически больной американец жил с отцом, матерью и 17-летней сестрой в Тихерасе в штате Нью-Мексико. Он застрелил всех членов своей семьи и даже собаку, потому что ощущал «сейсмические волны» и слышал голоса. Полицейские застали мужчину на месте преступления с заряженным пистолетом и увезли в участок.

Во время допроса 24-летний подозреваемый признался в убийстве. Полицейские ненадолго отлучились из комнаты, и Местре попытался сбежать. Он помолился, пробил стену несколькими ударами ноги и вылез в получившееся отверстие.

Местре не смог далеко уйти, его схватили. Прокурор предъявил мужчине несколько обвинений, включая убийство, фальсификацию доказательств и побег.

Еще одно преступление произошло в Лас-Вегасе. Там умерла 68-летняя Моник Гилбертсон, полиция нашла ее тело в холодильнике.