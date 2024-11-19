Тело пропавшей американки нашлось в ее же морозильнике

Наркодилер в США спрятал тело своей клиентки в ее собственном морозильнике. Когда полиция застала его на месте преступления, мужчина заявил, что она умерла от передозировки, сообщил Las Vegas Review-Journal .

Об исчезновении 68-летней Моник Гилбертсон сообщили соседи. Полиция 6 ноября вскрыла ее передвижной дом на стоянке в восточной части долины Лас-Вегаса и встретили в нем 37-летнего Дэниела Рауша. Возле морозильной камеры правоохранители заметили кровь, а когда вскрыли рефрижератор, нашли тело хозяйки.

Полиция арестовала Рауша по подозрению в убийстве Гилбертсон. Его жена, Джина Рауш, сообщила, что мужчина продавал наркотики, а пожилая американка являлась его клиенткой. Она якобы умерла на глазах дилера от передозировки, и он спрятал тело.

«Я положил ее в холодильник, потому что не знал, что делать. Пока я не разобрался, она была у меня в холодильнике», — сказал подозреваемый на допросе.

Выяснилось, что мужчина некоторое время жил у Гилбертсон. Однако незадолго до смерти она выгнала его за нечистоплотность и сменила замки.

Похожий случай произошел в штате Юта. Американка спрятала тело мужа в холодильнике. Его обнаружили лишь спустя 11 лет, когда она умерла.