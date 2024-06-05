Распил по-государственному. Что Украина сделает с деньгами от активов России

Решение стран «Большой семерки» направить Украине доходы от заблокированных активов России создаст серьезный прецедент, который дестабилизирует всю финансовую глобальную систему. Об этом 360.ru заявил политолог и аналитик Петр Колчин.

Этот прецедент покажет ненадежность вложений в страны Запада, последствия с каждым годом будут ощущаться сильнее. Доверие потеряно, а восстановить его практически невозможно.

Деньги Украине направят через ряд траншей, но в последнее время мы видим, что интенсивность помощи идет с большим опозданием. Связано это с целым рядом причин, в том числе с потерей актуальности этой темы для западных граждан и популярностью идей об отказе поддержки Украины.

Освоят на государственном уровне

Поддержка Киева по механизму передачи доходов от активов России будет несильно ощутима. Не стоит ожидать, что все эти суммы используют на ее благо.