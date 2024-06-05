Распил по-государственному. Что Украина сделает с деньгами от активов России
Политолог Колчин: передача доходов от активов РФ Украине — опасный прецедент
Решение стран «Большой семерки» направить Украине доходы от заблокированных активов России создаст серьезный прецедент, который дестабилизирует всю финансовую глобальную систему. Об этом 360.ru заявил политолог и аналитик Петр Колчин.
Далее — его прямая речь.
Этот прецедент покажет ненадежность вложений в страны Запада, последствия с каждым годом будут ощущаться сильнее. Доверие потеряно, а восстановить его практически невозможно.
Деньги Украине направят через ряд траншей, но в последнее время мы видим, что интенсивность помощи идет с большим опозданием. Связано это с целым рядом причин, в том числе с потерей актуальности этой темы для западных граждан и популярностью идей об отказе поддержки Украины.
Освоят на государственном уровне
Поддержка Киева по механизму передачи доходов от активов России будет несильно ощутима. Не стоит ожидать, что все эти суммы используют на ее благо.
Тем более, как уже не раз Киев показывал, большую часть денег освоят на государственном уровне, с этим Зеленский и его окружение хорошо справляются.
В целом это больше информационная кампания, попытка актуализировать украинскую повестку перед конференцией в Швейцарии, которая и так проваливает в подготовке. Все также это просто посиделка «для своих».
Запад дошел до края
То, что страны «Большой семерки» дошли до изъятия доходов от российских активов, демонстрирует потерю ими остальных финансовых возможностей. Если бы они были, то Запад обязательно воспользовался бы ими, не прибегая к опасным инструментам, которые отразятся на его авторитете. Поэтому не стоит ожидать дополнительные кредиты для Украины, деньги кончаются.