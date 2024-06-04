Вопрос изъятия российских активов поставил США в тупик

У США не получится изъять в одностороннем порядке российские активы в помощь Украине. На это указал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби в ходе брифинга.

«Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру», — подчеркнул он.

Соединенным Штатам, обратил внимание Кирби, придется заручиться участием и поддержкой союзников и партнеров страны. Тему, по его словам, президент Джо Байден поднимет во время визита во Францию, который начнется на неделе, и позже — на саммите G7 в Италии. На него уже пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Пока что ЕС и США не договорились, как именно использовать замороженные активы России.