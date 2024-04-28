Раскрыта судьба трофейной техники НАТО из зоны СВО | 360°

Мир 28 апреля 2024, 14:51 Раскрыта судьба трофейной техники НАТО из зоны СВО Defense TV: РФ использует трофейную технику НАТО для разработки нового оружия РИА «Новости»

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Перешедшие в руки российских военных в ходе боевых действий в спецоперации западные бронированные машины станут основой для разработки нового вооружения. Такую версию выдвинули авторы Defense TV.

Они напомнили, что в распоряжении российского военно-промышленного комплекса оказались захваченные в качестве трофеев бронированные машины пехоты Marder, Bradley и CV 9040, которые Германия, США и Швеция передали украинским военным.

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«Российские инженеры ознакомятся с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования. Эти знания существенно повлияют на военную стратегию и разработки», — заявили журналисты.

Авторы пояснили, что такие же броня, датчики и электронные системы появятся в новых российских боевых машинах, а за счет улучшения полученных образцов они станут мощнее и опаснее для западной техники.

Захваченные под Авдеевкой немецкий танк Leopard 2 и боевую машину пехоты Marder доставили на Поклонную гору в Москве после ремонта в подразделении Центрального военного округа.

Трофейная техника станет частью большой выставки иностранных вооружений, ставших трофеями российских военных. Экспозиция откроется 1 мая и проработает до начала лета.