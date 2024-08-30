Раскрыта реакция МУС на визит Путина в Монголию

Отказ признающего юрисдикцию Международного уголовного суда государства от выполнения обязательств повлечет ответные меры со стороны Ассамблеи стран — участниц Римского статута. Об этом в комментарии Lenta.ru заявили в отделе по связям с общественностью МУС, отвечая на вопрос о последствиях для Монголии от невыполнения ордера на арест президента России Владимира Путина.

Собеседник журналистов пояснил, что отказ повлечет за собой заключение со стороны коллегии судей МУС и дальнейшее информирование ассамблеи государств, ратифицировавших Римский статут.

«После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — заявили в отделе суда.

Президент России отправится в Монголию с официальным визитом в следующий вторник, 3 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что беспокойств по поводу поездки главы государства в соседнюю страну из-за ордера МУС нет, так как отношения между двумя странами дружественные.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в 2023 году по делу о якобы незаконной депортации украинских детей.

Россия неоднократно заявляла, что не входит в число стран, ратифицировавших римский статут, а значит, документ для нее не имеет юридической силы.