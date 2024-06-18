Раскрыта причина отказа стран подписать коммюнике форума в Швейцарии
МИД Италии: отказ стран подписать коммюнике по Украине связан с Россией
Отказавшиеся или отозвавшие свои подписи от итоговой декларации «саммита мира» в Швейцарии не хотели портить свои экономические и политические отношения с Россией. Как сообщило РИА «Новости», с такой позицией выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Он подчеркнул, что подобным своеобразным демаршем государства также продемонстрировали желание сохранить своей нейтральный статус.
«На позицию не подписавших коммюнике стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию. Им важно не испортить политические и экономические отношения с Россией», — заявил Таяни.
Глава внешнеполитического ведомства Италии добавил, что, отказавшись подписать документ, государства сохранили за собой возможность повлиять на будущие мирные переговоры.
По итогам «саммита мира» визировать коммюнике не стали делегации Бразилии, Индии, ЮАР, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индонезии, Ливии, Бахрейна, Мексики, Армении, Словакии, Таиланда, а также Ватикана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Кива ранее уточнил, что в число подписантов итоговой декларации по Украине по ошибке включили Ирак и Иорданию. Представители этих государств своих подписей не ставили. Кроме того, свою подпись отозвала делегация Руанды.