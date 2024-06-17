Включение Ирака и Иордании в список подписавших коммюнике по Украине объяснили ошибкой

Швейцарский МИД: Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по Украине

Ошибка «из-за проблем координации» стала причиной включения Ирака и Иордании в список стран, подписавших заключительное коммюнике по Украине. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

По его словам, в подобных случаях каждая делегация, которая принимает участие в мероприятии, заранее получает коммюнике. Потом, в случае, если возражает против подписания, ей нужно сообщить об этом принимающей стране.

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены», — пояснил он.

Затем, продолжил Клива, эти страны попросили исключить себя из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике. Это и было сделано, добавил представитель МИД, подчеркнув, что речь идет просто о проблеме координации.

Так называемая мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии в минувшие выходные. Несколько стран, включая участников БРИКС, отказались подписывать совместное коммюнике по итогам мероприятия.

Среди них, в частности, были Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезии, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд.