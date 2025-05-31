Раскрылась жесткая тема разговора Мерца с Трампом

Мерц и Трамп проведут переговоры в Белом доме на следующей неделе. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, его процитировало Politico .

Новый канцлер ФРГ впервые встретится с президентом США в четверг, 5 июня. В повестке переговоров — конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.

Мерц прилетит в Вашингтон за день до встречи, после чего стороны примут участие в ланче и совместной пресс-конференции.

Отношения Берлина и Вашингтона стали напряженными после недавней критики со стороны американских властей по поводу решения немецких спецслужб признать партию AfD экстремистской организацией.

В ответ Мерц потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела Германии, напомнив, что Берлин не участвовал в американских предвыборных кампаниях.

Встреча с Трампом станет первой для Мерца на посту канцлера и может задать тон будущим отношениям между двумя странами на фоне имеющихся разногласий, предполагает Politico.

Ранее американский политолог уличил Мерца в попытке взять реванш у России.