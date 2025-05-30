В США канцлера Германии уличили в желании взять реванш у России

Отношение Германии к Украине свидетельствуют о возрождении реваншистских настроений в стране. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube .

«[Канцлер Германии Фридрих] Мерц сильно рискует, он всегда был азартным человеком. Кроме того, он надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают», — заявил эксперт.

По его словам, в последние годы в Германии наметился явный сдвиг в сторону радикализации общественных настроений, этому способствует усиление правых сил. Все началось примерно 10 лет назад, когда в стране начали говорить, что новые поколения не должны нести вину за преступления прошлого. Тогда появилось мышление, что немцы ни в чем не виноваты.

«И теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Более того, развиваются самые настоящие реваншистские настроения, и Мерц тому самый яркий пример»

В среду канцлер Германии заявил, что страна поддержит Украину в создании своего дальнобойного оружия. Другие детали политик отказался разглашать.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что действия Мерца в ситуации с Украиной обусловлены его желанием возродить Германию как военную державу. По его словам, политика не остановят Франция, Великобритания и даже США.