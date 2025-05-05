Раненных при авиаударе США по Йемену российских моряков доставили в Москву

Пострадавших от авиаудара США по Йемену российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls перевезли на лечение в Москву. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил судовладелец.

«На данный момент три пострадавших человека уже находятся в России», — заявил он.

По словам источника агентства, одному из получивших ранения россиян уже сделали операцию. Состояние моряков медики оценивают как хорошее, угроз для их жизни не отмечают.

Американская авиация атаковала порт Рас-Иса на западе Йемена в субботу, 26 апреля. Так США хотели помешать разгрузке партии нефти.

Позже министр иностранных дел хуситского движения «Ансар Аллах» Джамаль Амир сообщил, что в результате удара ранения различной степени тяжести получили российские моряки Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Их отправили на лечение в больницу города Сана.