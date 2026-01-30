Трамп заявил, что Россия после его просьбы к Путину перестала обстреливать Киев

Россия уже приостановила удары по Киеву и другим украинским городам. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время мероприятия в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов [по Украине] из-за этой ужасно холодной погоды», — сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что удалось достигнуть значительного прогресса на переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее в Киеве признали, что они сами нарушили перемирие с Россией, когда начали обстреливать ее НПЗ и танкеры. Москва в ответ уничтожила объекты критической инфраструктуры на Украине.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за энергоперемирие с Россией, уточнив, что ближайшая ночь покажет — наступило оно или нет.