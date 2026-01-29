Ближайшая ночь покажет. Зеленский поблагодарил Трампа за энергоперемирие

Зеленский понадеялся, что удары по энергетике Украины прекратятся уже этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за энергетическое перемирие с Россией. Он выразил надежду, что оно вступит в силу ближайшей ночью, в своем телеграм-канале .

Глава киевского режима поблагодарил Трампа за усилия, направленные на то, чтобы остановить удары по украинским энергообъектам. При этом отметил, что ближайшая ночь покажет, смог ли глава Белого дома договориться с президентом России Владимиром Путиным об этом или нет.

Зеленский назвал важным заявление Трампа о возможности обеспечить безопасность Киева и других городов страны в аномальные морозы.

«Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп!» — сказал он.

Глава киевского режима отметил, что украинские и американские делегаты обсуждали этот вопрос в ОАЭ. По его словам, шаги по деэскалации приведут к реальному прогрессу в направлении завершения конфликта.

Ранее актриса Яна Поплавская резко отреагировала на просьбу Трампа к Путину о прекращении обстрелов Украины на время морозов. Она заявила, что лучше бы американский лидер призвал Зеленского к капитуляции, тогда бы и не возникло проблем с блэкаутом.