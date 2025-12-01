Рамки возможного. Американский сенатор охладил пыл Залужного

Сенатор США Грэм: слова Залужного о ЯО на Украине выходят за рамки возможного

Заявления бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о размещении ядерного оружия на Украине выходят за рамки возможного, как и вступление страны в НАТО. Об этом в социальной сети Х заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

«Предлагаемые в статье Залужного гарантии безопасности Украине выходят за рамки возможного. В критический момент важно, чтобы анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая размещение ядерного оружия на Украине и вступление в НАТО не пройдут», — написал Грэм*.

Ранее Залужный заявил, что размещение ядерного оружия союзников и вступление в НАТО станет для Украины надежной гарантией безопасности. Он посоветовал не спешить с подписанием соглашения с Россией, чтобы не потерять независимость Украины.

Ранее стало известно, что переговоры представителей США и Украины во Флориде завершились без прорыва.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.