Залужный призвал разместить на Украине ядерное вооружение союзников

Для Украины надежным гарантом безопасности могло бы стать вступление в НАТО и размещение ядерного оружия союзников на ее территории. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph .

По его мнению, не стоит спешить с подписанием соглашения, так как это может привести к утрате независимости. Залужный подчеркнул, что создать безопасное и защищенное государство невозможно без надежных гарантий безопасности.

«Такими гарантиями безопасности могли бы стать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента», — написал он.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности обсудить вопросы европейского ядерного сдерживания. Он упомянул возможность размещения самолетов с ядерным оружием на территории других европейских стран. При этом Макрон подчеркнул, что Франция не будет нести расходы за безопасность своих союзников.

Ранее с предложением о том, чтобы США разместили ядерное оружие на Украине в качестве гарантий безопасности, выступил депутат Верховной рады Сергей Соболев. По его словам, это лучшая защита. Он напомнил, что американские ядерные боеголовки уже есть в странах — членах НАТО: Италии, Турции, Германии, Бельгии и Нидерландах.