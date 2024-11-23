Ракету «Орешник» назвали разрушителем иллюзий Запада о непобедимости

Удар российских войск ракетой «Орешник» по военному заводу на Украине привел западные элиты в ужас. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

Он подчеркнул, что взрывная волна российской ракеты разрушила хрупкие иллюзии о непобедимости западных стран.

«Западные политические и военные круги пронизывает особый запах, после того как удар „Орешника“ разбил их иллюзии о непобедимости. Это запах растерянного ужаса», — написал Шрайвер.

Российские военные использовали новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для комбинированного удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин заявил, что аналогов новой военной разработке в мире нет, а главная особенность «Орешника» заключается в его способности обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны.