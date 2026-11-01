Накроет 18 футбольных полей. Северная Корея показала новое оружие

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытания кассетной боевой части для тактической баллистической ракеты. Военные проверили боевую эффективность и разрушительную силу нового оружия, об этом сообщило ЦТАК .

Учениями руководил генерал армии Ким Чон Сик. Специалисты двух профильных исследовательских институтов зафиксировали высокую плотность поражения цели.

Во время пуска военные проверили кассетную боеголовку стандартного типа № 2. Боеприпас показал способность полностью уничтожать объекты на площади от 12 до 13 гектаров. Это примерно соответствует размеру 18 стандартных футбольных полей.

Руководство ракетостроения Северной Кореи разделяет кассетные блоки на одну специальную и четыре стандартные модификации.

До конца текущего года армейские подразделения получат весь спектр этих боеголовок. Командиры смогут выбирать конкретный тип снаряда под задачи операции и характер вражеского объекта.

Представители ведомства подчеркнули плановый характер стрельб. Пуск состоялся в рамках регулярной научно-исследовательской программы по развитию национального ракетного потенциала.

Кроме того, 30 октября КНДР провела масштабную демонстрацию нового вооружения. На стендах представили беспилотные системы, крылатые ракеты и сверхмощную реактивную систему залпового огня.

В тот же день Сеул заявил о запуске ракет со стороны Северной Кореи. Всего отследить удалось 10 боеприпасов, они летели к Японскому морю.