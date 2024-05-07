Радикалы ХАМАС сообщили о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП «Рафах» | 360°

Мир 07 мая 2024, 10:43 Радикалы ХАМАС сообщили о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП «Рафах» Haaretz: ХАМАС сообщило о приостановке поставок гумпомощи в Газу через «Рафах» Khaled Omar / Global Look Press

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Поставки гуманитарной помощи в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» приостановили из-за прибытия армии Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила газета Haaretz, ссылаясь на представителя палестинского движения ХАМАС.

«Израильские войска прибыли на место, и все поставки гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта были приостановлены», — указали авторы материала.

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По данным издания, ЦАХАЛ установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах». Как сообщил RT, истребители Военно-воздушных сил Израиля ударили по военной инфраструктуре радикалов ХАМАС в районе города Рафах на юге Газы.

ЦАХАЛ уточнил, что в ночь на вторник, 7 мая, сухопутные войска армии страны начали точечную контртеррористическую операцию против палестинского движения. Из-за атаки с восточной части города Рафах мирное население эвакуировали в Аль-Маваси.