Полковник Бод: ЕС пойдет на радикальные меры, чтобы не допустить поражения Киева

Понимая резкое ухудшение ситуации на поле боя для Украины, европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражения киевского режима. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Европа может принять экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — сказал он.

Бод отметил, что недавнее громкое заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о вероятных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus — ни что иное, как демонстрация вышеописанной логики.

«Однако Мерц лжет, разбрасываясь такими обещаниями. Германия сейчас не в состоянии самостоятельно принимать решения такого уровня», — добавил отставной военный.

По мнению эксперта, США еще не дали Украине «зеленый свет» на использование такого дальнобойного оружия.

Ранее на Западе раскрыли, почему Европа не хочет окончания украинского конфликта.