Работу пунктов выдачи российских паспортов и прав приостановили в Абхазии

Работу пунктов российских паспортов и водительских удостоверений приостановили в Абхазии. Об этом сообщило посольство в Сухуме.

«Поскольку абхазские политические деятели <… > ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы», — отметили в дипломатической миссии.

Пункты выдачи паспортов открыли в Абхазии в январе 2026 года, в прошлом году начали работу кабинеты по оформлению водительских прав. После приостановки работы граждане Абхазии эти документы смогут получить в России.

С 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу страны исключительно по загранпаспорту.