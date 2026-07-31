Работу последнего энергоблока АЭС «Пакш» приостановят из-за нехватки воды

Последний работающий энергоблок АЭС «Пакш» могут полностью отключить во вторник или среду из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции, сообщило Reuters .

«Как многим уже известно, при уровне воды 134 сантиметра наступает тот порог, когда последний еще работающий блок Пакшской АЭС должен быть полностью отключен. По текущим расчетам, которые постоянно корректируются на основании данных управления водных ресурсов, это может произойти во вторник или среду», — заявил Мадьяр.

По данным венгерской компании Magyar Villamos Művek (MVM), уровень воды в Дунае оказался на 28 сантиметров ниже рекорда 2018 года. Тогда показатель был на один метр ниже минимального уровня, который проектировщики заложили для АЭС «Пакш», открытой в начале 1980-х годов.

Компания ранее снизила общую производительность станции и подчеркнула, что ситуация не угрожает безопасности. MVM пояснила, что воды в реке хватало для охлаждения агрегатов, однако насосы забирали воду на уровне выше текущей отметки и не могли нормально работать.

«В настоящее время мы не можем дать приблизительную оценку полного отключения водоснабжения, поскольку прогнозы уровня воды меняются несколько раз в день: согласно нашим расчетам, временные рамки, в течение которых мы должны осуществить отключение, составляют 24-72 часа», — сообщили в компании изданию World nuclear news.

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