Европейские аграрии из-за жары потеряли урожай зерновых на 2 миллиарда евро

Из-за аномальной жары в Европе соберут меньше зерновых, по оценке ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral, общий ущерб составит 2,1 миллиарда евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

После четырех недель аномально высоких температур прогнозы производства зерна в Европейском союзе и Великобритании снизили почти на 9 миллионов тонн. В расчет вошли пшеница, ячмень, кукуруза и другие зерновые.

Самый большой ущерб понесла Франция, здесь соберут на 4,1 миллиона тонн меньше запланированного и потеряют порядка 891 миллиона евро. На втором месте среди пострадавших Венгрия она потеряет 2,4 миллиона тонн на 444 миллиона евро. Испания недосчитается 276 миллионов, а Германия — 233.

Ранее из-за жары на Сицилии возникли одновременно более 100 лесных пожаров. Температура воздуха на юге Италии превышает + 45 градусов.