Пассажирам метро в Мадриде и Барселоне пришлось идти пешком из-за аварии

Пассажирам метро в Мадриде и Барселоне пришлось идти пешком после отключения электричества. Об этом сообщило испанское издание Cadena SER .

Электричество резко начало отключаться в 12:30 по местному времени (13:30 по московскому). Неполадки затронули и соседнюю Португалию. В Барселоне в тоннелях оказались заперты семь поездов, людей из них пришлось эвакуировать. Несколько человек застряли в стеклянном лифте в Эйбаре.

Сейчас, по данным издания, подача электроэнергии уже возобновляется во многих провинциях и крупных городах, в том числе Кастилии и Леоне, Стране басков и в самом Мадриде. Некоторые регионы — например, Балеарские острова — авария и вовсе не затронула.

Ранее польские СМИ заявили, что после отключения от международной энергосистемы БРЭЛЛ и перехода на систему Евросоюза страна начала погружаться в энергетический кризис.