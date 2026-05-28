Путина встретили в Астане пролетом авиации с российским триколором

В честь визита президента Владимира Путина в Казахстане устроили пролет истребителей, которые окрасили небо Астаны в цвета российского флага. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер прибыл ко Дворцу независимости вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

На площадке уже находится российская делегация, завершились последние приготовления к встрече глав государств. Стороны обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и актуальные темы региональной и международной повестки дня.

По итогам встречи они собираются подписать Совместное заявление и другие документы.

Путин прилетел в Астану 27 мая. Токаев встретил его в аэропорту — он поприветствовал коллегу у трапа. Борт российского лидера сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана.