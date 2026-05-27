Самолет прибывшего в Казахстан Путина сопровождали истребители

Самолет российского лидера Владимира Путина, прибывшего с официальным визитом в Астану, сопровождали истребители сил воздушной обороны Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
«С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан», — отметили в сообщении.
В аэропорту столицы Казахстана высокого гостя встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Также российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.
