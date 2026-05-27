Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны

Президента Владимира Путина встретил у трапа самолета в Астане его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.

Лидер прибыл в республику с государственным визитом. Он также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и актуальные темы региональной и международной повестки дня. По итогам визита стороны планируют подписать Совместное заявление и различные межведомственные и коммерческие документы.

Вечером 28 мая Путин выступит на заседании форума, а на следующий день поучаствует во встрече Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее президент обратил внимание на важность запуска российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар». Старт станет значимым событием для сотрудничества государств в космической сфере.