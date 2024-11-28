Путина поразили нецивилизованные средства борьбы с Трампом

Избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита ОДКБ.
Глава государства признался, что его поразили нецивилизованные средства борьбы с американским политиком.
«Абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — добавил Путин.
Президент заявил о готовности к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с новой администрацией. Россия также готова к переговорам с Украиной, но на прежних условиях.
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