Путина поразили нецивилизованные средства борьбы с Трампом

Путин заявил, что Трамп еще не в безопасности

Избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита ОДКБ.

Глава государства признался, что его поразили нецивилизованные средства борьбы с американским политиком.

«Абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — добавил Путин.

Президент заявил о готовности к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с новой администрацией. Россия также готова к переговорам с Украиной, но на прежних условиях.