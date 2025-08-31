Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС

Начался четырехдневный визит президента России Владимира Путина в Китай. Он прибыл в Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале .

«Владимир Путин уже прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения стал Тяньцзинь, именно там пройдет саммит ШОС», — сказал он.

Для поездок президента России по КНР подготовлен автомобиль Aurus с китайскими дипломатическими номерами. Юнашев отметил, что обычно во время зарубежных визитов он ездил в авто с московскими номерами.

Кроме Тяньцзиня Путин посетит Пекин, где примет участие в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином. Перед поездкой он дал интервью агентству «Синьхуа», рассказав о российско-китайском сотрудничестве и международной проблематике.