Путина и Алиев на встрече в Таджикистане обсудят двусторонние отношения

Песков подтвердил встречу Путина с Алиевым в Таджикистане

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Да, завтра будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым», — сказал он.

Песков уточнил, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все насущные моменты, в первую очередь двусторонние отношения.

В среду Путин прибыл в Душанбе, где у него запланирован трехдневный визит. У трапа самолета российского лидера лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Путин примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ и в саммите «Россия — Центральная Азия». Он также проведет в Таджикистане ряд встреч, в том числе с президентом Азербайджана.

В прошлый раз лидеры двух стран виделись в начале сентября в Китае. В минувший вторник Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить с днем рождения.