Путина и Алиев на встрече в Таджикистане обсудят двусторонние отношения
Песков подтвердил встречу Путина с Алиевым в Таджикистане
Президент России Владимир Путин встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Да, завтра будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым», — сказал он.
Песков уточнил, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все насущные моменты, в первую очередь двусторонние отношения.
В среду Путин прибыл в Душанбе, где у него запланирован трехдневный визит. У трапа самолета российского лидера лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Путин примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ и в саммите «Россия — Центральная Азия». Он также проведет в Таджикистане ряд встреч, в том числе с президентом Азербайджана.
В прошлый раз лидеры двух стран виделись в начале сентября в Китае. В минувший вторник Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить с днем рождения.